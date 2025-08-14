Philippe Clément (toujours sans club) prêt à faire une Fellaini ? Une proposition inattendue pour relancer sa carrière

Philippe Clément (toujours sans club) prêt à faire une Fellaini ? Une proposition inattendue pour relancer sa carrière
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Philippe Clément est toujours sans club. Il y a pourtant de l'intérêt pour lui, mais y donnera-t-il suite ?

Les choses peuvent aller vite dans le football : l'hiver dernier, Philippe Clément était cité avec insistance sur le banc des Diables Rouges. Rudi Garcia n'avait pas encore succédé à Domenico Tedesco, Clément semblait partir avec un avantage certain : sa bonne entente avec Vincent Mannaert depuis leurs années communes à Bruges.

Mais l'entraîneur belge était alors sous contrat avec les Glasgow Rangers. Son aventure y a pris fin en février, quelques semaines après la nomination de Garcia. Six mois plus tard, il n'a toujours pas retrouvé de banc de touche et fait partie de ces entraîneurs qui n'ont pas trouvé de club pour le début de saison.

Prendre le temps pour trouver le bon projet

Des propositions, il y en a toutefois eu. Mais rien de satisfaisant. Het Nieuwsblad rapporte aujourd'hui un nouvel intérêt le concernant. Le candidat évoqué n'est autre que le Shandong Taishan, le club chinois où Marouane Fellaini a mis un terme à sa carrière de joueur.

Le Shandong a viré son entraîneur et a fait de Clément l'une de ses priorités. Les premiers contacts ont d'ailleurs déjà été entrepris. Mais rien n'est fait : l'ancien T1 des Rangers n'est pas le seul nom évoqué, même s'il fait partie de la tête de liste. Le plus gros obstacle pourrait être observé dans l'autre sens.

Même si le salaire de plus d'un million d'euros net est attrayant, le championnat chinois l'est moins. La Chinese Super League est en perte de vitesse, notamment concurrencée par l'Arabie Saoudite. Si bien que le Shandong Taishan pourrait ne pas réussir à convaincre sa cible.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

Trop bon pour ne pas être sélectionné chez les Diables ? "On ne peut plus l'ignorer"

Trop bon pour ne pas être sélectionné chez les Diables ? "On ne peut plus l'ignorer"

17:00
Une arrivée, mais aussi un départ de taille au RWDM Brussels : "Il a indiqué qu'il souhaitait un transfert"

Une arrivée, mais aussi un départ de taille au RWDM Brussels : "Il a indiqué qu'il souhaitait un transfert"

16:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/08: Dussenne - Edozie - Ihattaren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/08: Dussenne - Edozie - Ihattaren

15:30
"Anderlecht avait déjà appelé" : de l'exil en Autriche à le renaissance à Rocourt, Adriano Bertaccini à coeur ouvert

"Anderlecht avait déjà appelé" : de l'exil en Autriche à le renaissance à Rocourt, Adriano Bertaccini à coeur ouvert

16:00
La visite médicale est déjà prévue : le grand retour de Noë Dussenne en Belgique se précise

La visite médicale est déjà prévue : le grand retour de Noë Dussenne en Belgique se précise

15:30
1
Une affaire pour les clubs belges ? Un ancien du Standard est désormais libre et va porter plainte contre son club

Une affaire pour les clubs belges ? Un ancien du Standard est désormais libre et va porter plainte contre son club

14:30
Pour mieux briller en Ligue des Champions ? La nouvelle annonce de l'Union...en plein milieu de la Foire du Midi

Pour mieux briller en Ligue des Champions ? La nouvelle annonce de l'Union...en plein milieu de la Foire du Midi

14:00
"Ce n'était pas normal" : Jérémy Doku révèle son coup de colère envers Rudi Garcia

"Ce n'était pas normal" : Jérémy Doku révèle son coup de colère envers Rudi Garcia

13:30
1
Après une offre de plusieurs millions pour Samuel Edozie, le Club de Bruges discute avec un club de Ligue 1

Après une offre de plusieurs millions pour Samuel Edozie, le Club de Bruges discute avec un club de Ligue 1

13:00
La vérité derrière la rumeur d'un transfert de Kasper Dolberg au Stade Rennais

La vérité derrière la rumeur d'un transfert de Kasper Dolberg au Stade Rennais

12:40
Voici comment regarder en direct et gratuitement le duel entre les Rangers et le Club de Bruges

Voici comment regarder en direct et gratuitement le duel entre les Rangers et le Club de Bruges

12:20
"Ma troisième saison doit être la meilleure, préparez-vous" : Jérémy Doku affiche ses ambitions avec Manchester City

"Ma troisième saison doit être la meilleure, préparez-vous" : Jérémy Doku affiche ses ambitions avec Manchester City

12:00
Intérêt de l'AC Milan et du PSV pour Mario Stroeykens : voici pourquoi Anderlecht est en position de fragilité

Intérêt de l'AC Milan et du PSV pour Mario Stroeykens : voici pourquoi Anderlecht est en position de fragilité

11:30
📷 Jérémy Doku ou Rayan Cherki ? Le nouveau numéro 10 de Manchester City est désormais connu

📷 Jérémy Doku ou Rayan Cherki ? Le nouveau numéro 10 de Manchester City est désormais connu

11:00
Mathys Tel victime de racisme après son tir au but manqué contre le PSG, Tottenham réagit : "Ce ne sont que des lâches"

Mathys Tel victime de racisme après son tir au but manqué contre le PSG, Tottenham réagit : "Ce ne sont que des lâches"

10:30
Hein Vanhaezebrouck met en garde le Club de Bruges : "Je commence à craindre qu'il parte"

Hein Vanhaezebrouck met en garde le Club de Bruges : "Je commence à craindre qu'il parte"

10:00
L'entraîneur de Naples, Antonio Conte, encense Kevin De Bruyne : "Cela mérite un immense respect"

L'entraîneur de Naples, Antonio Conte, encense Kevin De Bruyne : "Cela mérite un immense respect"

09:30
"Si vous ne travaillez pas cela, ça va être difficle" : Philippe Albert n'épargne pas Kasper Dolberg

"Si vous ne travaillez pas cela, ça va être difficle" : Philippe Albert n'épargne pas Kasper Dolberg

09:00
Déjà dans le cœur des supporters : Carlos Forbs explique pourquoi il a choisi le Club de Bruges

Déjà dans le cœur des supporters : Carlos Forbs explique pourquoi il a choisi le Club de Bruges

08:30
"J'ai appris à ne plus être un gamin de merde" : les confidences d'Adriano Bertaccini avant d'affronter le Sheriff

"J'ai appris à ne plus être un gamin de merde" : les confidences d'Adriano Bertaccini avant d'affronter le Sheriff

08:00
4
Ce club belge a tenté de faire venir Luuk de Jong en Pro League

Ce club belge a tenté de faire venir Luuk de Jong en Pro League

07:40
Un accord bientôt conclu entre Bruges et Southampton ? Voici où en est le dossier Samuel Edozie

Un accord bientôt conclu entre Bruges et Southampton ? Voici où en est le dossier Samuel Edozie

07:20
2
Barré par la concurrence à Anderlecht, désormais révélé en Coupe d'Europe : "Un vrai Pitbull"

Barré par la concurrence à Anderlecht, désormais révélé en Coupe d'Europe : "Un vrai Pitbull"

07:00
La succession d'un ancien du Standard plutôt que la D1A : un enfant du terrible du football européen dit non à Leko

La succession d'un ancien du Standard plutôt que la D1A : un enfant du terrible du football européen dit non à Leko

06:30
🎥 Ils ne lâchent donc rien : le PSG revient de loin et remporte la Supercoupe d'Europe au bout du suspense

🎥 Ils ne lâchent donc rien : le PSG revient de loin et remporte la Supercoupe d'Europe au bout du suspense

23:15
Une grande première sous le maillot d'Anderlecht demain soir ? "On espère lui donner un peu de temps de jeu"

Une grande première sous le maillot d'Anderlecht demain soir ? "On espère lui donner un peu de temps de jeu"

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/08: Frigan - Özer - De Winter

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/08: Frigan - Özer - De Winter

21:20
Un joueur renvoyé...quatre heures après son arrivée : le transfert le plus éphémère du football moderne a pris fin

Un joueur renvoyé...quatre heures après son arrivée : le transfert le plus éphémère du football moderne a pris fin

22:00
L'AC Milan retente sa chance avec le football belge : "Tout le monde n'a pas la chance de porter ce maillot"

L'AC Milan retente sa chance avec le football belge : "Tout le monde n'a pas la chance de porter ce maillot"

21:40
Accord trouvé : un attaquant de Pro League, auteur de 13 buts la saison passée, s'envole pour l'Italie

Accord trouvé : un attaquant de Pro League, auteur de 13 buts la saison passée, s'envole pour l'Italie

21:20
Une place de numéro un envisageable ? Un ancien gardien de Pro League bientôt en concurrence avec Arnaud Bodart

Une place de numéro un envisageable ? Un ancien gardien de Pro League bientôt en concurrence avec Arnaud Bodart

21:00
Treize mois après son départ du Standard, Merveille Bokadi refait surface... et pourrait croiser Moussa Djenepo

Treize mois après son départ du Standard, Merveille Bokadi refait surface... et pourrait croiser Moussa Djenepo

20:40
Un match de la cinquième journée de Pro League officiellement reporté

Un match de la cinquième journée de Pro League officiellement reporté

20:20
Deux ans après son départ de Bruges, Clinton Mata prend une décision forte pour la suite de sa carrière

Deux ans après son départ de Bruges, Clinton Mata prend une décision forte pour la suite de sa carrière

20:00
Besnik Hasi 'not amused' par les péripéties à la douane : "Même les arbitres ont eu des problèmes"

Besnik Hasi 'not amused' par les péripéties à la douane : "Même les arbitres ont eu des problèmes"

19:30
C'est signé ! Charleroi se remet de sa semaine morose en annonçant une grande nouvelle

C'est signé ! Charleroi se remet de sa semaine morose en annonçant une grande nouvelle

19:00
8

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 15/08 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16/08 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 16/08 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 16/08 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 17/08 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved