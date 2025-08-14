Philippe Clément (toujours sans club) prêt à faire une Fellaini ? Une proposition inattendue pour relancer sa carrière

Philippe Clément est toujours sans club. Il y a pourtant de l'intérêt pour lui, mais y donnera-t-il suite ?

Les choses peuvent aller vite dans le football : l'hiver dernier, Philippe Clément était cité avec insistance sur le banc des Diables Rouges. Rudi Garcia n'avait pas encore succédé à Domenico Tedesco, Clément semblait partir avec un avantage certain : sa bonne entente avec Vincent Mannaert depuis leurs années communes à Bruges.

Mais l'entraîneur belge était alors sous contrat avec les Glasgow Rangers. Son aventure y a pris fin en février, quelques semaines après la nomination de Garcia. Six mois plus tard, il n'a toujours pas retrouvé de banc de touche et fait partie de ces entraîneurs qui n'ont pas trouvé de club pour le début de saison.

Prendre le temps pour trouver le bon projet

Des propositions, il y en a toutefois eu. Mais rien de satisfaisant. Het Nieuwsblad rapporte aujourd'hui un nouvel intérêt le concernant. Le candidat évoqué n'est autre que le Shandong Taishan, le club chinois où Marouane Fellaini a mis un terme à sa carrière de joueur.

Le Shandong a viré son entraîneur et a fait de Clément l'une de ses priorités. Les premiers contacts ont d'ailleurs déjà été entrepris. Mais rien n'est fait : l'ancien T1 des Rangers n'est pas le seul nom évoqué, même s'il fait partie de la tête de liste. Le plus gros obstacle pourrait être observé dans l'autre sens.

Même si le salaire de plus d'un million d'euros net est attrayant, le championnat chinois l'est moins. La Chinese Super League est en perte de vitesse, notamment concurrencée par l'Arabie Saoudite. Si bien que le Shandong Taishan pourrait ne pas réussir à convaincre sa cible.