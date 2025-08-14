Pour mieux briller en Ligue des Champions ? La nouvelle annonce de l'Union...en plein milieu de la Foire du Midi

L'Union Saint-Gilloise a présenté aujourd'hui son troisième maillot. Il pourrait être porté à quelques reprises en Ligue des Champions.

Cette saison, l'Union Saint-Gilloise a opté pour l'option recyclage en décidant de réutiliser les maillots de la saison comme premier jeu de vareuses. Mais les Bruxellois ont tout de même renouvelé leur garde-robe. Quelques jours après avoir présenté son deuxième maillot en mode carte postale, le club a révélé aujourd'hui son troisième jeu.

Ces vareuses 'third' seront utilisées lorsque l'équipe ne pourra pas jouer en jaune ou en blanc en Ligue des Champions ainsi qu'en Coupe de Belgique, selon l'adversaire. Elles se révèlent assez sobres, arborant des écritures jaunes sur un tissu noir.

Kevin le forain

Les Saint-Gillois ont envoyé Kevin Mac Allister pour présenter le nouveau produit à la foire du midi, pour une petite mise en scène dans divers stands forains. L'Argentin s'est ainsi retrouvé gérant d'un stand de pêche aux canards ou en train d'essayer de récupérer la nouvelle tunique avec un grappin.

Do you want to play? 🎡



Our new black shirts were spotted for the first time at la Foire du Midi! 🤩 pic.twitter.com/SPwhynkmuN — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) August 14, 2025

Un univers qui est loin d'avoir été choisi au hasard : l'Union accompagne ce lancement d'une opération dédiée à la jeunesse bruxelloise. Les 500 premiers enfants de 12 ans ou moins inscrits via le formulaire unioniste (à retrouver en cliquant ici) recevront un maillot gratuit à leur taille. Les maillots restants seront reversés à des projets jeunesse liés à l'Union et à Union Inspires.

Ce jeu de maillot restera-t-il dans les mémoires ? Comme toujours, cela dépendra des résultats obtenus avec lui sur le terrain en Ligue des Champions. Le groupe sait ce qui lui reste à faire...