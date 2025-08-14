Le Comité disciplinaire a du boulot : un premier appel de suspension...sans doute pas suffisant pour défier le Standard

Photo: © photonews

Le weekend dernier, Emmanuel Kakou a été exclu contre le Club de Bruges. L'Ivoirien connaît sa suspension, mais le Cercle a interjeté appel.

Dans le derby brugeois, la carte rouge d'Emmanuel Kakou a pesé lourd dans la balance. Elle est intervenue en fin de premier acte, alors que le Cercle faisait plus que bonne figure face au Club. En infériorité numérique pendant plus d'une mi-temps, les Groen en Zwart ont alors fini par céder.

Kakou a été expulsé après avoir marché sur la cheville de Romeo Vermant. La sanction pour cette vilaine semelle a été acceptée par tout le monde, même du côté de ses équipiers.

Une absence qui pèse lourd pour le Cercle

"Cette carte rouge était justifiée, mais elle a changé tout le match", avait réagi Hannes Van der Bruggen. L'entraîneur Onur Cinel était du même avis : "Je n'étais pas d'accord avec certaines décisions de l'arbitre, mais la carte rouge était justifiée."

Mais la proposition de suspension... c'est une autre histoire. L'Ivoirien a reçu de matchs de suspension ferme. Sans compter la décision de rendre effectif un sursis d'un match qui planait déjà, pour un total de trois rencontres de suspension.

Le Cercle, pas satisfait du jugement, a décidé de faire appel. L'affaire sera de nouveau examinée mardi prochain. Kakou pourrait donc être en mesure de jouer ce dimanche contre Westerlo, mais cela pourrait bien ne pas suffire pour être de la partie contre le Standard la semaine d'après.

