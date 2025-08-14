Une arrivée, mais aussi un départ de taille au RWDM Brussels : "Il a indiqué qu'il souhaitait un transfert"

Le RWDM Brussels se reconstruit après la montée manquée de peu la saison dernière. Il y a encore du mouvement à prévoir dans les prochaines heures.

Le partage contre Lommel lors de la première journée l'a prouvé : il faudra encore du temps au RWDM Brussels pour exorciser tous les démons de ces derniers mois. Le club a commencé à tourner la page avec un nouvel entraîneur et un noyau fortement renouvelé. Et ce n'est pas encore fini.

Le Stade Machtens va accueillir un nouveau joueur en provenance de Lyon. C'est Yacine Chaïb, arrière gauche de la réserve des Gones, qui va bientôt être officialisé. La Dernière Heure confirme que le Français de 20 ans s'entraîne déjà avec le groupe.

Un mercato agité

Dans le sens des départs, Sambu Marsoni devrait s'offrir un nouveau challenge. Le Liégeois de 29 ans, arrivé de Seraing à l'été 2023, a apporté énormément de dynamisme sur son flanc les deux dernières saisons mais souhaite partir. L'entraîneur Frédéric Frans n'a d'ailleurs pas éludé le sujet en conférence de presse.

"Il a indiqué au club qu'il souhaitait un transfert. Mais cette semaine, il a livré une grande semaine d'entraînement. J'ai senti que sa tête était encore ici, je suis très content de lui et tant qu'il est ici, il est possible qu'il soit dans la sélection", explique Frans.

Marsoni pourrait donc encore être de la partie pour le match de samedi à Lokeren-Temse. À un an de la fin de son contrat, l'international angolais est dans les meilleures années de sa carrière et devrait profiter de ses bonnes prestations en D1B pour franchir un cap.