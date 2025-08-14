Trop bon pour ne pas être sélectionné chez les Diables ? "On ne peut plus l'ignorer"

Joaquin Seys a impressionné lors de la victoire du Club de Bruges contre Salzbourg. Pour Hein Vanhaezebrouck est prêt à passer à l'étape supérieure.

Le Club de Bruges a beau ne pas encore avoir atteint son rythme de croisière, il a toutefois bien débuté sa saison, avec un 6 sur 9 en championnat et une qualification pour les barrages de la Ligue des Champions.

Pourtant, Nicky Hayen a vu quelques gouttes de sueur froide perler sur son front lorsque les Autrichiens ont mené 0-2. C'est Joaquin Seys qui a lancé la remontada, avec un superbe but.

Hein Vanhaezebrouck est très impressionné par le jeune latéral. "Maintenant qu'il est à nouveau en forme, on ne peut plus l'ignorer. Il doit être titulaire au Club Bruges et devrait simplement être sélectionné chez les Diables Rouges", explique-t-il dans Het Nieuwsblad.

Malheureux en novembre

Auparavant, Seys avait déjà été sélectionné, mais il avait dû déclarer forfait en raison d'une blessure. Cela remonte au dernier rassemblement sous Domenico Tedesco, Kilian Sardella avait été appelé à sa place. Pour HVH, il est temps de le rappeler : "Il est peut-être moins élégant balle au pied que De Cuyper, mais défensivement, il est le meilleur."

"Il joue avec un tel engagement. Il y a eu une action dans laquelle il a remporté trois duels d'affilée. C'était impressionnant. Il a une énorme détermination, s'en sort bien sur la droite, mais il est encore meilleur sur la gauche", conclut Vanhaezebrouck.

