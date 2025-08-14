"Ce n'était pas normal" : Jérémy Doku révèle son coup de colère envers Rudi Garcia

Jérémy Doku est l'une des pricipales armes offensives des Diables Rouges. Mais il a peu goûté au premier match de l'ère Rudi Garcia.

Jérémy Doku a fini la saison en force, que ce soit avec Manchester City ou les Diables Rouges. Lors du dernier match contre le Pays de Galles, il était apparu très en jambe pour une rencontre de fin de saison. Mais avant cela, il avait connu quelques moments difficiles.

Moins souvent titulaire avec City au coeur de la saison, il avait également commencé sur le banc le premier match sous Rudi Garcia contre l'Ukraine. Malgré la physionomie de la partie, il n'était même pas monté au jeu. Une décision très difficile à avaler, comme il l'a lui-même avoué sur sa chaine You Tube.

Piqué dans son orgueil

"J’avais l’habitude d’être titulaire, mais lors du premier match sous la direction de Garcia, je n’ai tout simplement pas joué. J’étais très en colère à ce sujet", se souvient-il. C'est Dodi Lukebakio qui est venu lui parler pour apaiser la situation.

"’Pourquoi es-tu si en colère ?’ m’a-t-il demandé. ‘Parce que ce n’est pas normal. Tout le monde m’appelle pour me demander pourquoi je ne joue pas’, ai-je répondu. Il m’a ensuite demandé si j’aimais Dieu et si je lui faisais confiance… Et cela m’a fait réaliser que j’avais peut-être accordé trop d’importance au football. Ses paroles ont vraiment changé ma façon de penser", explique Doku.

La suite de la collaboration a été plus fructueuse : Jérémy Doku était bien titulaire pour renverser la situation trois jours plus tard à Genk (avec un assist à la clé) et reste sur trois matchs avec les 90 minutes disputées en sélection.