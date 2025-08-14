Mauvaise nouvelle pour les fans de foot : toujours pas de Jupiler Pro League à la télévision, et ça pourrait durer

Mauvaise nouvelle pour les fans de foot : toujours pas de Jupiler Pro League à la télévision, et ça pourrait durer
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les discussions entre DAZN et les telcos continuera de prendre en otage le football belge un week-end de plus. Aucun accord n'a été trouvé, et les matchs seront donc encore une fois visibles uniquement sur l'application.

Après trois journées, le constat est terrible : toute personne ne disposant pas d'une télévision intelligente (Smart TV) ou ne désirant pas installer l'application DAZN sur son smartphone ou sa tablette (ou n'en disposant pas non plus), n'a jusqu'à présent pu assister à... aucune rencontre de Jupiler Pro League depuis son canapé.

La lutte pour les droits télévisés fait en effet rage entre DAZN, le diffuseur, et les télécoms (Voo, Telenet et Proximus), avec pour principales victimes les amateurs de football de tout le pays. Et DAZN nous apprend, à la veille de la 4e journée, que les rencontres de cette dernière ne seront pas non plus diffusées.

"Malgré tous les efforts déployés par DAZN ces dernières semaines pour parvenir à un accord avec les principaux distributeurs historiques à l'issue d'intenses négociations, il n'y a toujours pas de lumière au bout du tunnel", rapporte DAZN dans un communiqué.

Pire encore : Massimo D'Amario, patron de DAZN Belgique, affirme que malgré un "pas significatif" du diffuseur vers les télécoms, "les discussions des dernières semaines indiquent qu'une solution rapide est peu probable". 

Le souci ne concerne pas que le football belge : à partir de ce week-end, toutes les rencontres de Liga, Premier League ou encore Ligue 1 seront également à voir... sur l'application DAZN. Ou ailleurs, si les supporters en ont assez du petit jeu joué par les diffuseurs à leurs dépens... 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/08: Patris - Meijer - Dussenne

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/08: Patris - Meijer - Dussenne

21:20
Toujours plus d'intérêt pour Louis Patris, fraîchement vendu par Anderlecht à Saint-Trond

Toujours plus d'intérêt pour Louis Patris, fraîchement vendu par Anderlecht à Saint-Trond

21:20
Anderlecht se qualifie sans se rassurer au terme d'une prestation pénible en Moldavie

Anderlecht se qualifie sans se rassurer au terme d'une prestation pénible en Moldavie

20:53
1
Officiel : Bruges prolonge un joueur pourtant proche d'un départ en début d'été

Officiel : Bruges prolonge un joueur pourtant proche d'un départ en début d'été

20:40
Inquiétude pour Romelu Lukaku à quelques semaines de la trêve internationale ?

Inquiétude pour Romelu Lukaku à quelques semaines de la trêve internationale ?

20:20
1
"J'ai souvent pleuré" : la face cachée du succès de Jérémy Doku

"J'ai souvent pleuré" : la face cachée du succès de Jérémy Doku

20:00
Nathan Ngoy et Arnaud Bodart titulaires avec Lille ? Deux gros coups à 75 millions qui pourraient tout changer

Nathan Ngoy et Arnaud Bodart titulaires avec Lille ? Deux gros coups à 75 millions qui pourraient tout changer

19:30
Transferts à deux chiffres, salaires à la hausse : le club belge en vogue de demain ? Zoom sur un modèle ambitieux

Transferts à deux chiffres, salaires à la hausse : le club belge en vogue de demain ? Zoom sur un modèle ambitieux

18:40
Un revenant mais pas une équipe B : voici le onze d'Anderlecht face au Sheriff Tiraspol

Un revenant mais pas une équipe B : voici le onze d'Anderlecht face au Sheriff Tiraspol

18:20
L'arme secrète de la RAAL (bien connue de Seraing) bientôt prête : "Il a un profil atypique"

L'arme secrète de la RAAL (bien connue de Seraing) bientôt prête : "Il a un profil atypique"

18:00
Le Comité disciplinaire a du boulot : un premier appel de suspension...sans doute pas suffisant pour défier le Standard

Le Comité disciplinaire a du boulot : un premier appel de suspension...sans doute pas suffisant pour défier le Standard

17:30
Trop bon pour ne pas être sélectionné chez les Diables ? "On ne peut plus l'ignorer"

Trop bon pour ne pas être sélectionné chez les Diables ? "On ne peut plus l'ignorer"

17:00
Une arrivée, mais aussi un départ de taille au RWDM Brussels : "Il a indiqué qu'il souhaitait un transfert"

Une arrivée, mais aussi un départ de taille au RWDM Brussels : "Il a indiqué qu'il souhaitait un transfert"

16:30
"Anderlecht avait déjà appelé" : de l'exil en Autriche à le renaissance à Rocourt, Adriano Bertaccini à coeur ouvert

"Anderlecht avait déjà appelé" : de l'exil en Autriche à le renaissance à Rocourt, Adriano Bertaccini à coeur ouvert

16:00
La visite médicale est déjà prévue : le grand retour de Noë Dussenne en Belgique se précise

La visite médicale est déjà prévue : le grand retour de Noë Dussenne en Belgique se précise

15:30
1
Philippe Clément (toujours sans club) prêt à faire une Fellaini ? Une proposition inattendue pour relancer sa carrière

Philippe Clément (toujours sans club) prêt à faire une Fellaini ? Une proposition inattendue pour relancer sa carrière

15:00
Une affaire pour les clubs belges ? Un ancien du Standard est désormais libre et va porter plainte contre son club

Une affaire pour les clubs belges ? Un ancien du Standard est désormais libre et va porter plainte contre son club

14:30
Pour mieux briller en Ligue des Champions ? La nouvelle annonce de l'Union...en plein milieu de la Foire du Midi

Pour mieux briller en Ligue des Champions ? La nouvelle annonce de l'Union...en plein milieu de la Foire du Midi

14:00
"Ce n'était pas normal" : Jérémy Doku révèle son coup de colère envers Rudi Garcia

"Ce n'était pas normal" : Jérémy Doku révèle son coup de colère envers Rudi Garcia

13:30
Après une offre de plusieurs millions pour Samuel Edozie, le Club de Bruges discute avec un club de Ligue 1

Après une offre de plusieurs millions pour Samuel Edozie, le Club de Bruges discute avec un club de Ligue 1

13:00
La vérité derrière la rumeur d'un transfert de Kasper Dolberg au Stade Rennais

La vérité derrière la rumeur d'un transfert de Kasper Dolberg au Stade Rennais

12:40
Voici comment regarder en direct et gratuitement le duel entre les Rangers et le Club de Bruges

Voici comment regarder en direct et gratuitement le duel entre les Rangers et le Club de Bruges

12:20
"Ma troisième saison doit être la meilleure, préparez-vous" : Jérémy Doku affiche ses ambitions avec Manchester City

"Ma troisième saison doit être la meilleure, préparez-vous" : Jérémy Doku affiche ses ambitions avec Manchester City

12:00
Intérêt de l'AC Milan et du PSV pour Mario Stroeykens : voici pourquoi Anderlecht est en position de fragilité

Intérêt de l'AC Milan et du PSV pour Mario Stroeykens : voici pourquoi Anderlecht est en position de fragilité

11:30
📷 Jérémy Doku ou Rayan Cherki ? Le nouveau numéro 10 de Manchester City est désormais connu

📷 Jérémy Doku ou Rayan Cherki ? Le nouveau numéro 10 de Manchester City est désormais connu

11:00
Mathys Tel victime de racisme après son tir au but manqué contre le PSG, Tottenham réagit : "Ce ne sont que des lâches"

Mathys Tel victime de racisme après son tir au but manqué contre le PSG, Tottenham réagit : "Ce ne sont que des lâches"

10:30
Hein Vanhaezebrouck met en garde le Club de Bruges : "Je commence à craindre qu'il parte"

Hein Vanhaezebrouck met en garde le Club de Bruges : "Je commence à craindre qu'il parte"

10:00
L'entraîneur de Naples, Antonio Conte, encense Kevin De Bruyne : "Cela mérite un immense respect"

L'entraîneur de Naples, Antonio Conte, encense Kevin De Bruyne : "Cela mérite un immense respect"

09:30
"Si vous ne travaillez pas cela, ça va être difficle" : Philippe Albert n'épargne pas Kasper Dolberg

"Si vous ne travaillez pas cela, ça va être difficle" : Philippe Albert n'épargne pas Kasper Dolberg

09:00
Déjà dans le cœur des supporters : Carlos Forbs explique pourquoi il a choisi le Club de Bruges

Déjà dans le cœur des supporters : Carlos Forbs explique pourquoi il a choisi le Club de Bruges

08:30
"J'ai appris à ne plus être un gamin de merde" : les confidences d'Adriano Bertaccini avant d'affronter le Sheriff

"J'ai appris à ne plus être un gamin de merde" : les confidences d'Adriano Bertaccini avant d'affronter le Sheriff

08:00
4
Ce club belge a tenté de faire venir Luuk de Jong en Pro League

Ce club belge a tenté de faire venir Luuk de Jong en Pro League

07:40
Un accord bientôt conclu entre Bruges et Southampton ? Voici où en est le dossier Samuel Edozie

Un accord bientôt conclu entre Bruges et Southampton ? Voici où en est le dossier Samuel Edozie

07:20
2
Barré par la concurrence à Anderlecht, désormais révélé en Coupe d'Europe : "Un vrai Pitbull"

Barré par la concurrence à Anderlecht, désormais révélé en Coupe d'Europe : "Un vrai Pitbull"

07:00
La succession d'un ancien du Standard plutôt que la D1A : un enfant du terrible du football européen dit non à Leko

La succession d'un ancien du Standard plutôt que la D1A : un enfant du terrible du football européen dit non à Leko

06:30
🎥 Ils ne lâchent donc rien : le PSG revient de loin et remporte la Supercoupe d'Europe au bout du suspense

🎥 Ils ne lâchent donc rien : le PSG revient de loin et remporte la Supercoupe d'Europe au bout du suspense

23:15

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 15/08 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16/08 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 16/08 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 16/08 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 17/08 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved