Mauvaise nouvelle pour les fans de foot : toujours pas de Jupiler Pro League à la télévision, et ça pourrait durer

Les discussions entre DAZN et les telcos continuera de prendre en otage le football belge un week-end de plus. Aucun accord n'a été trouvé, et les matchs seront donc encore une fois visibles uniquement sur l'application.

Après trois journées, le constat est terrible : toute personne ne disposant pas d'une télévision intelligente (Smart TV) ou ne désirant pas installer l'application DAZN sur son smartphone ou sa tablette (ou n'en disposant pas non plus), n'a jusqu'à présent pu assister à... aucune rencontre de Jupiler Pro League depuis son canapé.

La lutte pour les droits télévisés fait en effet rage entre DAZN, le diffuseur, et les télécoms (Voo, Telenet et Proximus), avec pour principales victimes les amateurs de football de tout le pays. Et DAZN nous apprend, à la veille de la 4e journée, que les rencontres de cette dernière ne seront pas non plus diffusées.

"Malgré tous les efforts déployés par DAZN ces dernières semaines pour parvenir à un accord avec les principaux distributeurs historiques à l'issue d'intenses négociations, il n'y a toujours pas de lumière au bout du tunnel", rapporte DAZN dans un communiqué.

Pire encore : Massimo D'Amario, patron de DAZN Belgique, affirme que malgré un "pas significatif" du diffuseur vers les télécoms, "les discussions des dernières semaines indiquent qu'une solution rapide est peu probable".

Le souci ne concerne pas que le football belge : à partir de ce week-end, toutes les rencontres de Liga, Premier League ou encore Ligue 1 seront également à voir... sur l'application DAZN. Ou ailleurs, si les supporters en ont assez du petit jeu joué par les diffuseurs à leurs dépens...