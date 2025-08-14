Une affaire pour les clubs belges ? Un ancien du Standard est désormais libre et va porter plainte contre son club

Jackson Muleka est désormais actif en Arabie Saoudite. Mais il ne devrait plus remettre les pieds dans son club d'Al-Kholood.

La saison dernière, Besiktas avait prêté Jackson Muleka à Al-Kholood. L'international congolais sort d'une saison réussie en Arabie Saoudite, avec 7 buts et 6 assists. Cet été, le club basé à Ar Ross ainsi levé l'option pour le transférer définitivement contre 1,5 million d'euros.

Mais derrière cette impression de séjour de rêve se cache une toute autre réalité. Muleka a en effet déjà décidé de résilier son contrat de trois ans en Saudi Pro League. En cause ? Des problèmes salariaux de plus en plus conséquents.

Un contrat XXL en guise de poudre aux yeux

Le Soir rapporte que l'ancien attaquant du Standard n'est plus payé depuis quatre mois et n'a pas apprécié de voir sa direction lui demander de négocier son nouveau contrat à la baisse. Un peu plus d'un mois seulement après son acquisition définitive, l'affaire a tourné court.

Le joueur et son entourage vont même porter plainte auprès de la FIFA pour réclamer le manque à gagner dû aux agissements du club. En comptant jusqu'en juin 2028, cela représente la bagatelle de dix millions d'euros.

Libre de tout contrat, Jackson Muleka représente donc une affaire à saisir sur le marché. Au Standard, il avait démontré toute sa spontanéité et sa présence dans le rectangle adverse. Des retours en Belgique ont déjà été évoqués, sans que cela ne concrétise. Mais à l'heure actuelle, les derniers bruits de couloir l'envoient plutôt du côté de la Turquie.