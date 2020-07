Le Lierse Kempenzonen promu en D1B

Ce vendredi, L'Assemblée générale de la Pro League a opté pour une D1A à 18 équipes avec Waasland-Beveren, le Beerschot et OHL.

Avec 18 équipes en D1A, il ne restait plus que six clubs en D1B avec Deinze, Lommel, le RWDM, Seraing, l’Union Saint-Gilloise et Westerlo. Mais afin d'obtenir une compétition à 7 équipes, le Lierse Kempenzonen a été promu au sein de l'antichambre du football belge car le club campinois détient une licence pour le football professionnel. À partir de la saison 2022/2023, la D1B comptera à nouveau huit équipes.

À noter que le Lierse Kempenzonen a longtemps lutté pour le maintien et a fini 13e en Nationale 1 la saison dernière.