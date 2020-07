Lille rend un très bel hommage à Victor Osimhen

C'est fait, l'attaquant nigérian débarque au Napoli. Après des semaines d'intenses négociations, les deux clubs se sont mis d'accord pour une vente de l'attaquant à auteur de 60 millions d'euros, plus 20 millions d'euros de divers bonus.

Même s'il n'est resté qu'une seule saison à Lille, Victor Osimhen était très apprécié chez les Dogues qui ont tenu à remercier le Nigérian.

"Le LOSC est fier d’avoir compté dans ses rangs un joueur et un homme comme Victor Osimhen, qui a démontré sous le maillot lillois autant de talent et d’ambition que d’humilité et de professionnalisme. Le club le remercie pour toutes les émotions offertes sous ses couleurs et se satisfait d’avoir pu accompagner sa progression et participé à son épanouissement au plus haut niveau. Bonne route Victor. Tu resteras évidemment toujours le bienvenu au Stade Pierre Mauroy."