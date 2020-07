Zinedne Zidane aurait trouvé le nouveau Raphaël Varane

Le joueur âgé de 19 ans est estimé à 30 millions d'euros.

Zinedine Zidane est satisfait de sa charnière centrale mais il désire anticiper l'avenir et préparer le futur visage de la Casa Blanca. À 34 ans, Sergio Ramos est toujours incontestable, mais il ne sera pas éternel. Zizou aimerait refaire un coup à la Varane pour préparer au mieux sa succession. Pour rappel, Madrid était allé chercher le défenseur français à Lens en 2011 alors que ce dernier n’avait que 18 ans. Un pari plus que gagnant neuf ans plus tard.

Benoît Badiashile est la nouvelle cible de Zidane, selon AS. Agé de 19 ans, le natif de Limoges est considéré comme l’un des plus grands espoirs de l’AS Monaco. Lancé dans le grand bain de la Ligue 1 la saison dernière, Badiashile a disputé 16 rencontres de championnat cette année, toutes comme titulaire. Il faudrait minimum 30 millions d'euros pour convaincre le club asémiste de lâcher son jeune talent.