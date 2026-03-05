Jérémy Taravel n'a pas le bon diplôme : Anderlecht veut régler le problème au plus vite

Jérémy Taravel va terminer la saison à la tête du RSC Anderlecht, c'est désormais une quasi-certitude. Mais reste un souci : il n'a pas le bon diplôme.

Après des semaines d'incertitude, les résultats de Jérémy Taravel en tant qu'intérimaire ont réglé la question du côté du RSCA : le Français restera, sauf grosse surprise, à la barre jusqu'en fin de saison. La piste Alfred Schreuder a été remisée au placard, au moins pour le moment.

Mais il y a un petit souci avec Taravel : il ne dispose pas du diplôme requis pour être entraîneur principal en Jupiler Pro League. Cela pourrait coûter cher aux Mauves - littéralement, car une amende est infligée pour chaque match dans ce cas.

Jérémy Taraval va suivre une formation

Taravel ne dispose que du diplôme UEFA A, insuffisant pour entraîner en D1A. Il lui faut la licence UEFA Pro. La date limite fixée pour résoudre ce problème est le 10 avril 2026. Cela urge, donc.

Et le RSC Anderlecht aurait trouvé la solution. Selon le Nieuwsblad, Jérémy Taravel va suivre une formation à l'étranger afin d'obtenir au plus vite le diplôme requis.

Lire aussi… Gros problème à Anderlecht concernant Jérémy Taravel›

En attendant, en cas de besoin, le Sporting peut toujours décider d'aligner "officiellement" Roel Clement ou Stéphane Stassin, coachs en jeunes : eux disposent du diplôme requis. Mais ce n'est pas le scénario vers lequel on se dirige.