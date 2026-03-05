Malines n'a jamais été aussi proche des PO1 : "Nous les voulons, alors que nos concurrents en ont besoin"

Est-ce que ce sera enfin la bonne année pour Malines ? Les scènes observées après la victoire contre Zulte Waregem laissent en tout cas présager de belles choses. Le club historique n'a peut-être jamais semblé aussi proche des Champions' Play-offs.

Allons-nous voir Malines disputer à nouveau les Champions’ Play-offs après quinze ans d’attente ? Ces dernières saisons, les Malinois s’en sont déjà rapprochés à plusieurs reprises, mais cette fois, cela pourrait enfin être la bonne.

Après la victoire contre Zulte Waregem, Fred Vanderbiest a reconnu qu’un peu de réussite faisait aussi partie de l’équation et que tout semblait presque écrit dans les étoiles pour que le top 6 soit atteint. Les joueurs, eux aussi, y croient.

"Cette place dans le top six n’est pas encore acquise, mais notre avantage est que nous la voulons, alors que nos concurrents en ont besoin", a déclaré Benito Raman. Selon lui, c’est justement ce petit supplément d’âme qui fait la différence du côté de Malines cette saison.

De son côté, l’attaquant espère pouvoir jouer davantage dans les semaines à venir afin d’apporter sa contribution à l’équipe. Ces derniers temps, il estime peut-être avoir eu un peu trop peu de temps de jeu. Une chose est sûre : le groupe semble particulièrement soudé.

Ce serait une première pour Malines



La motivation est grande. Malines n’a encore jamais disputé les Champions’ Play-offs et, pour l’instant, c’est la dernière saison sous ce format. Un élément qui pourrait jouer en leur faveur. L’écart est actuellement de six points, avec encore neuf points à prendre. À La Gantoise, les Malinois pourraient déjà réaliser une excellente opération ; sinon, il leur faudra aller chercher des points contre Anderlecht ou le Club de Bruges.