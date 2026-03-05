David Hubert ne tarit pas d'éloges à propos de Christian Burgess : "J'ai rarement vu ça"

David Hubert s'est confié à propos de Christian Burgess : que pense-t-il vraiment de son défenseur ?

Ces dernières années, l'Union Saint-Gilloise a dû composer chaque saison avec un nouvel entraîneur et de nombreux nouveaux joueurs. Quelques figures sont toutefois restées fidèles au club. L’une d’elles est Christian Burgess, qui devient peu à peu une véritable icône pour les Bruxellois.

La personnalité de Christian Burgess mise en avant

L’entraîneur David Hubert est lui aussi impressionné par le défenseur central, qui joue un rôle de leader à l'Union et marque les esprits par sa présence physique. Mais selon le T1, ce n’est pas la seule chose qui fait sa force.

"Je pense que des personnalités comme la sienne sont d’une grande valeur dans n’importe quel groupe. L'Union, c’est Burgess. C’est aussi simple que ça. En plus, c’est un footballeur atypique. Il s’est engagé pour les réfugiés à Calais, il a pratiquement un doctorat en histoire, il est anticapitaliste, réfléchit beaucoup aux questions environnementales, et la liste est encore longue."

David Hubert très élogieux envers Christian Burgess

"J’étais au club depuis une semaine et nous faisions un exercice de transition où la défense était en infériorité numérique. La manière dont il peut célébrer une action défensive réussie représente parfaitement l’esprit de l'Union."



David Hubert le décrit comme un guerrier : "Il a une détermination incroyable, j’ai rarement vu ça. Je l’ai immédiatement présenté comme une valeur fondamentale de notre club. Il faut le voir : il a couru vers l’attaquant comme un guerrier pour célébrer sa victoire. Ce genre d’attitude est extrêmement contagieux. C’est comme ça qu’on embarque tout le monde dans l’aventure."