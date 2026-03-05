Vidarsson ne mâche pas ses mots : "Le championnat belge peut en tirer des leçons"

La Belgique a réussi à obtenir de beaux résultats en Europe ces dernières années. Mais notre football peut tirer des enseignements du travail effectué dans d'autres pays, comme en Norvège, estime l'ancien directeur sportif de Gand, Arnar Vidarsson.

Ainsi, le championnat norvégien progresse de saison en saison, comme le prouvent les résultats de Bodo/Glimt en Champions League, et la percée de nombreux jeunes talents en provenance de D1 norvégienne.

"La Norvège est-elle soudainement devenue une grande nation de football ? Non, pas du jour au lendemain. Ils y travaillent depuis des années. L'âge moyen en deuxième division norvégienne a aussi beaucoup baissé par rapport à autrefois", explique Arnar Vidarsson, invité de l'émission MidMid.

La Norvège, nouvelle terre promise du football ?

"Il y a beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de talents norvégiens aussi. C'est un problème dans le football belge qu'il y ait trop de joueurs étrangers, même chez les jeunes. En disant ça, je vais à l'encontre de mes propres intérêts... Enfin, je suis devenu Belge", sourit l'Islandais, qui poursuit.

"Bodo/Glimt réussit bien en Ligue des Champions avec neuf Norvégiens dans le onze de base et dix-neuf Norvégiens dans un noyau de 23 joueurs. Ce n'est pas arrivé par hasard, ils y travaillent."

Les clubs belges peuvent beaucoup apprendre du football norvégien

"Il y a un plan, vraiment. Nous sommes loin d'avoir tout vu du football norvégien. Rosenborg fait la même chose, Viking a été champion et travaille vraiment dans une direction précise. Les clubs belges peuvent en apprendre énormément."





"Ils mettent en place une structure et ont la discipline scandinave pour y travailler pendant dix ans, sans tout changer au bout de deux ans si ça ne marche pas. Ils continuent et persistent", conclut l'ex-directeur sportif de La Gantoise.