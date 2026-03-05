Thorsten Fink voudrait s'offrir l'un de ses anciens cadres à Genk

Thorsten Fink voudrait s'offrir l'un de ses anciens cadres à Genk
Photo: © photonews
Après son licenciement au KRC Genk, Thorsten Fink a rebondi au club turc de Samsunspor. Il prépare le prochain mercato et sans surprise, il se tourne vers des joueurs qu'il connaît bien...

Selon les informations du média turc Gazete Gerçek, Samsunspor s'intéresserait de près à un titulaire régulier du KRC Genk : Joris Kayembe. Le latéral belgo-congolais réalise une bonne saison de plus, et arrive en fin de contrat en juin prochain.

Genk, cependant, dispose d'une option pour prolonger le contrat de Kayembe pour une saison de plus. Mais cette option n'a pour l'instant pas été activée, ce qui autorise le joueur à discuter avec les clubs éventuellement intéressés.

Kayembe va-t-il quitter Genk ? 

Thorsten Fink le sait, et s'intéresse donc à son ancien joueur, titulaire sous sa houlette également. L'Allemand a rebondi en Turquie après son licenciement dans le Limbourg.

Cette saison, Kayembe a disputé 26 matchs toutes compétitions confondues pour le KRC Genk. Sa valeur marchande est estimée à 2,5 millions d'euros, et le voir partir gratuitement en juin prochain serait donc une perte pour le club.


Les prochaines semaines (ou mois) diront si Genk fera l'effort de le retenir plus longtemps. Lever l'option dans son contrat offrirait aussi au club une position de force dans l'hypothèse d'un transfert.

