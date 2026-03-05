Le promu Beveren tient déjà son premier renfort pour la saison prochaine

On connaît déjà le premier promu de la saison 2026-2027 : il s'agit du SK Beveren, qui a survolé la D1B. Et le club waeslandien prépare la saison à venir.

Le SK Beveren est de retour en D1A. Le club waeslandien a survolé la Challenger Pro League, et est d'ores et déjà champion et donc assuré de la montée en Jupiler Pro League. Le Freethiel retrouve donc l'élite, cinq ans plus tard.

Et pour préparer au mieux cette remontée en D1A, le SK Beveren et son directeur sportif Bob Peeters travaillent déjà d'arrache-pied. Ainsi, le promu a déjà officialisé l'arrivée d'un premier transfert en vue de la saison prochaine.

Raymond Diouf, nouvelle sensation de Jupiler Pro League ?

Le club waeslandien a officialisé l'arrivée de Raymond Junior Diouf (19 ans), qui arrive des USA et du club de Grand Canyon Antelopes où il a été formé. Il était l'une des sensations de la saison de college soccer avec 18 buts pour sa première saison.

Raymond Junior Diouf a signé jusqu'en 2028. Il s'entraînera avec l'équipe A, mais il est prévu que dans un premier temps, il évolue avec l'équipe réserve, le temps de s'adapter.

Le SK Beveren précise fièrement que ses prestations aux USA avaient attiré les regards de nombreux clubs. Diouf avait notamment déjà été cité en Belgique.



