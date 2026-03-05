Le promu Beveren tient déjà son premier renfort pour la saison prochaine

Le promu Beveren tient déjà son premier renfort pour la saison prochaine
Photo: © photonews
Deviens fan de SK Beveren! 360

On connaît déjà le premier promu de la saison 2026-2027 : il s'agit du SK Beveren, qui a survolé la D1B. Et le club waeslandien prépare la saison à venir.

Le SK Beveren est de retour en D1A. Le club waeslandien a survolé la Challenger Pro League, et est d'ores et déjà champion et donc assuré de la montée en Jupiler Pro League. Le Freethiel retrouve donc l'élite, cinq ans plus tard.

Et pour préparer au mieux cette remontée en D1A, le SK Beveren et son directeur sportif Bob Peeters travaillent déjà d'arrache-pied. Ainsi, le promu a déjà officialisé l'arrivée d'un premier transfert en vue de la saison prochaine.

Raymond Diouf, nouvelle sensation de Jupiler Pro League ? 

Le club waeslandien a officialisé l'arrivée de Raymond Junior Diouf (19 ans), qui arrive des USA et du club de Grand Canyon Antelopes où il a été formé. Il était l'une des sensations de la saison de college soccer avec 18 buts pour sa première saison.

Raymond Junior Diouf a signé jusqu'en 2028. Il s'entraînera avec l'équipe A, mais il est prévu que dans un premier temps, il évolue avec l'équipe réserve, le temps de s'adapter.

Le SK Beveren précise fièrement que ses prestations aux USA avaient attiré les regards de nombreux clubs. Diouf avait notamment déjà été cité en Belgique. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
SK Beveren

Plus de news

Wout Faes espère retrouver les Diables : "Je pense être dans la discussion"

Wout Faes espère retrouver les Diables : "Je pense être dans la discussion"

15:31
Thorsten Fink voudrait s'offrir l'un de ses anciens cadres à Genk

Thorsten Fink voudrait s'offrir l'un de ses anciens cadres à Genk

14:00
Après l'Iran, une autre nation menacée de forfait pour la Coupe du Monde 2026

Après l'Iran, une autre nation menacée de forfait pour la Coupe du Monde 2026

13:30
Jérémy Taravel n'a pas le bon diplôme : Anderlecht veut régler le problème au plus vite

Jérémy Taravel n'a pas le bon diplôme : Anderlecht veut régler le problème au plus vite

13:00
Malines n'a jamais été aussi proche des PO1 : "Nous les voulons, alors que nos concurrents en ont besoin"

Malines n'a jamais été aussi proche des PO1 : "Nous les voulons, alors que nos concurrents en ont besoin"

12:40
Le point sur la situation du RWDM Brussels, menacé de faillite

Le point sur la situation du RWDM Brussels, menacé de faillite

11:40
David Hubert ne tarit pas d'éloges à propos de Christian Burgess : "J'ai rarement vu ça"

David Hubert ne tarit pas d'éloges à propos de Christian Burgess : "J'ai rarement vu ça"

12:20
Un penalty aurait-il dû être accordé ? La phase entre Matz Sels et Erling Haaland qui fait débat en Angleterre

Un penalty aurait-il dû être accordé ? La phase entre Matz Sels et Erling Haaland qui fait débat en Angleterre

12:00
Anderlecht à l'affût pour ce gardien belge ?

Anderlecht à l'affût pour ce gardien belge ?

11:20
Gros problème à Anderlecht concernant Jérémy Taravel

Gros problème à Anderlecht concernant Jérémy Taravel

11:00
1
Un club étranger prêt à recruter Anan Khalaili cet été ? L'Israélien pourrait suivre un ancien Unioniste

Un club étranger prêt à recruter Anan Khalaili cet été ? L'Israélien pourrait suivre un ancien Unioniste

10:30
"Il est en quête de repères" : la presse française réagit à la prestation d'Arthur Vermeeren contre Toulouse

"Il est en quête de repères" : la presse française réagit à la prestation d'Arthur Vermeeren contre Toulouse

10:00
Le coach de Brighton détruit Arsenal : "Une seule équipe a essayé de jouer au football"

Le coach de Brighton détruit Arsenal : "Une seule équipe a essayé de jouer au football"

09:30
Un pari pour l'avenir ? Un jeune Brésilien prolonge au Bayern

Un pari pour l'avenir ? Un jeune Brésilien prolonge au Bayern

09:00
🎥 L'ancien Anderlechtois Amir Murillo inscrit un véritable pétard avec sa nouvelle équipe

🎥 L'ancien Anderlechtois Amir Murillo inscrit un véritable pétard avec sa nouvelle équipe

08:30
"Il a une énorme influence" : un cadre du Bayern encense Vincent Kompany

"Il a une énorme influence" : un cadre du Bayern encense Vincent Kompany

08:00
Jérémy Doku est de retour de blessure

Jérémy Doku est de retour de blessure

07:40
"Je n'aime pas, ça me saoule" : Eden Hazard aimerait modifier une règle du football

"Je n'aime pas, ça me saoule" : Eden Hazard aimerait modifier une règle du football

07:20
Le secret de la "renaissance" d'Anderlecht : Silvio Proto dévoile la méthode de Jérémy Taravel

Le secret de la "renaissance" d'Anderlecht : Silvio Proto dévoile la méthode de Jérémy Taravel

07:00
3
Éclipsé par Penders et Lammens ? Maarten Vandevoordt, le grand sacrifié des Diables Rouges

Éclipsé par Penders et Lammens ? Maarten Vandevoordt, le grand sacrifié des Diables Rouges

06:40
Il impressionne en Allemagne : Schalke veut arracher un joueur d'Anderlecht cet été

Il impressionne en Allemagne : Schalke veut arracher un joueur d'Anderlecht cet été

06:20
1
Leandro Trossard et Arsenal se rapprochent du titre : Manchester City rate une grosse occasion

Leandro Trossard et Arsenal se rapprochent du titre : Manchester City rate une grosse occasion

23:00
Seul Lionel Messi fait mieux : un ancien joueur d'Anderlecht affole les compteurs

Seul Lionel Messi fait mieux : un ancien joueur d'Anderlecht affole les compteurs

22:30
La RAAL limite encore le nombre de bus : les supporters de l'Antwerp prennent une décision radicale

La RAAL limite encore le nombre de bus : les supporters de l'Antwerp prennent une décision radicale

22:00
L'addition est salée pour Westerlo : le Comité Disciplinaire n'a pas fait de cadeau à Clinton Nsiala

L'addition est salée pour Westerlo : le Comité Disciplinaire n'a pas fait de cadeau à Clinton Nsiala

21:40
Condamné par la justice grecque : le coéquipier de Senne Lammens ne lâche pas l'affaire

Condamné par la justice grecque : le coéquipier de Senne Lammens ne lâche pas l'affaire

21:20
Le vestiaire du Real Madrid se fissure : Thibaut Courtois impliqué dans les tensions

Le vestiaire du Real Madrid se fissure : Thibaut Courtois impliqué dans les tensions

21:00
"Le nouveau Thibaut Courtois" : la Belgique aura bientôt trois gardiens dans les meilleurs clubs du monde

"Le nouveau Thibaut Courtois" : la Belgique aura bientôt trois gardiens dans les meilleurs clubs du monde

20:40
1
Wout Faes et Monaco, l'aventure va-t-elle continuer ? Le Diable Rouge a fait son choix

Wout Faes et Monaco, l'aventure va-t-elle continuer ? Le Diable Rouge a fait son choix

20:20
Pas de pitié pour Van Den Kerkhof : le Comité disciplinaire a lourdement sanctionné le joueur de Charleroi

Pas de pitié pour Van Den Kerkhof : le Comité disciplinaire a lourdement sanctionné le joueur de Charleroi

20:00
2
Le jackpot se rapproche : Newcastle et Aston Villa s'arrachent un ancien Brugeois pour une fortune

Le jackpot se rapproche : Newcastle et Aston Villa s'arrachent un ancien Brugeois pour une fortune

19:30
Des millions pour Anderlecht ou une nouvelle opportunité ? Le cas Moussa N'Diaye pose question

Des millions pour Anderlecht ou une nouvelle opportunité ? Le cas Moussa N'Diaye pose question

19:00
Celui-là aussi fera du bien : Matthieu Epolo bientôt de retour, et toujours incontestable au Standard

Celui-là aussi fera du bien : Matthieu Epolo bientôt de retour, et toujours incontestable au Standard

18:30
Prix des places, répartition des tribunes : les premières informations pour la finale de la Coupe de Belgique

Prix des places, répartition des tribunes : les premières informations pour la finale de la Coupe de Belgique

18:00
Les clubs risquent de lourdes amendes : vers une révision du quota des équipes U23 en Challenger Pro League ?

Les clubs risquent de lourdes amendes : vers une révision du quota des équipes U23 en Challenger Pro League ?

17:30
Ricardo Sá Pinto a quitté l'Iran juste avant les attaques : "Je ne me sentais plus en sécurité"

Ricardo Sá Pinto a quitté l'Iran juste avant les attaques : "Je ne me sentais plus en sécurité"

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 28
Eupen Eupen 06/03 La Gantoise La Gantoise
Beerschot Beerschot 06/03 Jong Genk Jong Genk
Lierse SK Lierse SK 07/03 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RSCA Futures RSCA Futures 07/03 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 07/03 RWDM Brussels RWDM Brussels
Lommel SK Lommel SK 07/03 KV Courtrai KV Courtrai
KSC Lokeren KSC Lokeren 08/03 SK Beveren SK Beveren
RFC Seraing RFC Seraing 08/03 Francs Borains Francs Borains
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved