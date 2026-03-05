Wout Faes espère retrouver les Diables : "Je pense être dans la discussion"

Wout Faes a retrouvé un poste de titulaire à l'AS Monaco, et frappe donc naturellement à nouveau à la porte des Diables Rouges. Du moins l'espère-t-il.

Après une véritable traversée du désert à Leicester City, Wout Faes a reçu un fameux coup de pouce de la part de son compatriote Sébastien Pocognoli. L'ancien défenseur du Stade de Reims a retrouvé la Ligue 1 cet hiver, et est rapidement redevenu un titulaire à l'AS Monaco.

Si ses premières prestations sur le Rocher ont été très critiquées, Faes n'a pas lâché le morceau et commence à trouver ses marques. Juste à temps pour la sélection de Rudi Garcia, qui sera bientôt révélée, pour les matchs amicaux contre les USA et le Mexique...

Wout Faes de retour avec les Diables ?

C'est en tout cas ce que le défenseur aux 28 caps chez les Diables Rouges espère. Je joue dans un grand club, dans un grand championnat, et j’ai la chance de jouer chaque week-end. Après, c’est au sélectionneur de décider", relativise-t-il tout d'abord sur le site officiel de l'ASM.

Je pense être à nouveau dans la discussion donc à moi de continuer à performer. Avec l’AS Monaco je travaille dur, le coach demande de presser haut, d’être agressif, d’aller chercher l’adversaire et cela correspond à mes qualité", estime ensuite Wout Faes.



Faes n'a plus été appelé en équipe nationale depuis le mois de juin dernier, victime de sa situation à Leicester City. Très critiqué par les supporters belges, il a au moins pour lui beaucoup d'expérience, et pourrait bien profiter de certaines blessures pour faire son retour.