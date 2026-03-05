Certains sont des évidences : 6 nouveaux nominés au Hall of Fame de la Pro League

Certains sont des évidences : 6 nouveaux nominés au Hall of Fame de la Pro League
Photo: © photonews

La Pro League a révélé 6 nouveaux nominés pour le Hall of Fame de la Pro League. C'est la génération de la Coupe du Monde 1986 qui est mise à l'honneur cette fois.

En juin prochain, l'un des épisodes les plus glorieux de l'histoire du football belge fêtera ses 40 ans : Mexico 1986. Pour rendre hommage à cette "première génération dorée" qui a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde pour la première fois de l'histoire du football belge, la Pro League a prévu quelque chose de spécial.

Ainsi, les 6 nominés pour l'intronisation au Hall Of Fame de 2026 sont connus, et tous sont des vétérans de Mexico 1986. Deux d'entre eux, élus par les votes du public, seront intronisés au Hall Of Fame de la Pro League plus tard dans l'année.

Scifo et Vercauteren enfin au Hall of Fame ? 

Ces 6 nominés sont Lei Clijsters, Hugo Broos, Stéphane Demol, Enzo Scifo, Frank Vercauteren et Erwin Vandenbergh. Six Diables Rouges, six légendes de notre championnat, et six joueurs qui mériteraient probablement tous leur place.

L'absence, notamment, de Enzo Scifo et Franky Vercauteren de la première liste de joueurs intronisés au Hall of Fame il y a deux ans avait fait se lever quelques sourcils. En 2025, ce sont Raoul Lambert et Robbie Rensenbrink qui avaient rejoint la prestigieuse liste.


Il sera possible de voter sur le site officiel de la Pro League à partir de ce jeudi : les votes dureront jusqu'au 1er avril. Le 25 mai prochain, à la Handelbeurs d'Anvers, se tiendra la cérémonie des awards lors de laquelle seront couronnés les vainqueurs. 

