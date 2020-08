Eden Hazard révèle son plus beau but en Ligue des Champions

Interrogé par l'UEFA sur ses souvenirs de Ligue des Champions, Eden Hazard est revenu sur son premier but inscrit en C1.

Vendredi soir, le Real Madrid d'Eden Hazard rencontrera Manchester City en huitième de finale retour de Ligue des Champions. L'occasion pour le capitaine des Diables Rouges de revenir sur ses meilleurs souvenirs en C1.

En effet, dans des propos accordés à L'UEFA, le numéro 7 des Merengues a révélé quel a été le plus beau but qu'il ait jamais inscrit dans la compétition. Selon l'attaquant de 31 ans, il s'agit de son premier but en C1 qu'il a marqué le 22 octobre 2013 face à Schalke alors qu'il évoluait encore sous les couleurs de Chelsea. Une rencontre au bout de laquelle les Blues s'étaient imposés sur le score de trois buts à zéro.

"Le choix est simple, car je n'en marque pas beaucoup. Je pense que c’est mon premier but contre Schalke, en 2013. Le premier est toujours à part. C’était mon premier but à l’extérieur. Je pense que j’aurais pu et dû trouver Fernando Torres, mais j’y suis allé seul et j’ai eu de la chance qu’elle aille au fond. C’est pour ça que c’est mon but préféré."