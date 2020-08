Un ancien joueur du Real Madrid dézingue Gerard Piqué : "C'est un second couteau comme moi"

Entre le Real Madrid et le défenseur central du FC Barcelone (33 ans, 35 matchs et 1 but en Liga pour la saison 2019-2020), c'est très tendu depuis des années.

L'ancien joueur du Real Madrid Oscar Ruggeri, actuellement entraîneur de San Lorenzo, a dézingué Gérard Piqué au micro de Fox Sports Argentine. "Piqué est un second couteau, comme moi, comme beaucoup d'autres. Il a une belle allure, une belle barbe, il est marié avec une chanteuse, mais s'il jouait à Valence, personne ne le connaîtrait. Il a fini par jouer au Barça, mais il est comme moi, dans la moyenne. Un bon défenseur oui, mais rien de plus. À Barcelone il n'est jamais mis sous pression, à part contre les très grosses équipes", a lâché l'Argentin.