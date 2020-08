Quand Cristiano Ronaldo rêvait du Paris Saint-Germain

La star portugaise a finalement terminé la saison avec 31 buts en 34 rencontres de Serie A et s'apprête à jouer le huitième de finale retour contre l'OL le 7 août prochain.

Cristiano Ronaldo devrait toujours être présent à la Juventus la saison prochaine pour mener la Vieille Dame vers un dixième titre consécutif. Pourtant, le quintuple Ballon d'Or se posait des questions ces derniers mois, mais la crise sanitaire a tout changé. Le Portugais ne se sent toujours pas très heureux dans le Piémont et il ne fermerait pas la porte à un départ, notamment vers... le Paris Saint-Germain !

CR7 et son entourage envisageaient de quitter la Juve après quelques performances franchement poussives en championnat des Bianconeri, d'après France Football. Le buteur aurait aimé aller au PSG et se serait bien vu former un trio d'exception avec Neymar et Mbappé. Mais la crise sanitaire liée au coronavirus et ses répercussions sur l'économie des clubs ont sérieusement compromis tout départ de Cristiano Ronaldo cet été.