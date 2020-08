Giacomo Bonaventura, l'adieu d'un fidèle serviteur

C'est la fin d'une belle histoire entre Giacomo Bonaventura et l'AC Milan. Après six saisons passées à San Siro, le contrat du joueur de 30 ans n'a pas été renouvelé. Mais Bonaventura aura rendu de beaux services à l'AC.

Après six années chez les Rossoneri, Giacomo Bonaventura n'a pas été prolongé à Milan. Au grand regret du joueur qui avait espéré jusqu'au bout un geste de la part de la direction, mais en vain.

Bonaventura s'est illustré à l'AC notamment de par son amour pour le maillot mais aussi de par sa capacité à s'adapter dans les différentes situations. Arrivé en 2014, le joueur n'a pas vécu les belles années des Rossoneri mais il est parvenu à s'adapter sans broncher. Balancé comme milieu de terrain, ailier, milieu offensif, Bonaventura a toujours rendu service au point d'être devenu un des chouchous du public milanais

Il aura joué pas moins de 184 rencontres avec Milan pour pour 35 buts et 30 passes décisives, avec à la clef une Supercoupe d'Italie seulement. Sur Instagram, le joueur a tenu à remercier la famille milanaise : "Merci. J'ai vécu un rêve. Les années passées à Milan ont été une expérience inoubliable. Je tiens à remercier toutes les personnes avec qui j'ai partagé cette fantastique aventure. Merci à tous les fans de Milan, qui nous ont toujours soutenus, dans les moments les meilleurs et les plus difficiles: le rugissement de San Siro est quelque chose de spécial, que je n'oublierai jamais. Vous serez toujours dans mon coeur!"

Un adieu très fort pour le joueur qui est parti pour une nouveau challenge. Selon la Gazzetta dello Sport, 'Jack' serait intéressé par un retour dans son ancien club de l'Atalanta. Benevento, récent promu de Serie A, serait aussi sur le coup.