La Juventus et Wojciech Szczesny croient en leur bonne étoile...portugaise

A la veille du retour de la Ligue des Champions, la Juventus espère retourner une nouvelle fois la situation.

Ce vendredi, la Ligue des champions fera son retour avec deux rencontres qui vaudront le coup d'oeil. D'un côté, le Real se déplacera à Manchester City alors que la Juventus va accueillir l'Olympique Lyonnais. Les Français s'étant imposés lors du match aller sur le score de 1-0, la Vieille Dame devra faire comme lors du printemps 2019.

il y a un peu plus d'un an, les champions d'Italie s'étaient inclinés 2-0 à l'Atlético et tout le monde se souvient de Ronaldo qui, après la rencontre, avait donné rendez-vous à tout le monde lors du match retour. Le Portugais avait été présent, signant un triplé qui qualifiait alors le Juventus.

Wojciech Szczesny se souvient très bien de cette rencontre et le gardien polonais espère que le célèbre numéro 7 sera encore inspiré: " Personne au monde ne doute que Cristiano puisse recommencer. Comme d’habitude dans les moments décisifs, il fait la différence, il est prêt à effectuer un autre miracle".

Cristiano Ronaldo, comme d'autres titulaires, avaient été mis au repos pour la dernière journée de Serie A contre la Roma. La Louve s'était imposée 1-3.