Une légende des Spurs va venir épauler José Mourinho

Les Spurs veulent tout mettre de leur côté afin de ne pas revivre une saison difficile.

Tottenham n'est pas dans une bonne passe. Depuis la défaite en finale de Ligue des Champions face à Liverpool il y a un an, les Spurs ont dur de retrouver la forme. Pochettino a été viré en cours de saison mais le travail de Mourinho n'a pas été très satisfaisant.

Avec une 6e place au classement, les Lilywhites ne participeront pas à la Ligue des Champions et devront se contenter d'une place en Europa League. Pour insuffler à nouveau l'esprit du club, les dirigeants ont décidé d'intégrer une légende de Tottenham dans le staff de Mourinho.

Ledley King va en effet devenir l'assistant du 'Special One' comme l'indique le club sur son site officiel. King a joué entre 1999 et 2012 pour Tottenham. Il a joué 323 rencontres pour le club et à l'issue de sa carrière, il était devenu l'ambassadeur du club londonien.