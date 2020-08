Marius Noubissi a frappé : "Montrer que nous avons notre place en D1A"

Le solide Camerounais est le héros anversois, auteur d'un doublé qui permet au Beerschot d'empocher les trois points.

Après le match, Noubissi restait humble et mettait le collectif devant sa propre performance : "Nous étions un groupe, un vrai collectif. Après la promotion, nous voulions montrer que nous avons quelque chose à faire en 1A, que notre place est ici."

Après avoir ouvert le score dès la deuxième minute de jeu, le Beerschot a pourtant laissé Ostende revenir : "Ostende a bien joué, ils nous ont posé des problèmes. Mais j'ai profité du bon travail que nous avons effectué durant la préparation de ce match. Nous nous sommes entraînés toute la semaine pour mettre les choses en place et cela a payé."

Son second but était un véritable but d'attaquant : "C'est mon travail", conclut Marius Noubissi en toute simplicité.