Tuchel a son idée pour remplacer Verratti

Thomas Tuchel va devoir faire sans quelques joueurs pour le quart de finale de la Ligue des champions mais l'entraîneur allemand a une idée derrière la tête.

Le PSG défiera mercredi soir l'Atalanta Bergame en quart de finale de Ligue des champions. Angel Di Maria est suspendu pour ce match et Layvin Kurzawa est lui forfait, tout comme Marco Verratti. Arrivé hier à Faro dans le sud du Portugal, le PSG s'est entraîné ce soir et selon RMC, Thomas Tuchel a fait une petite opposition en fin de séance durant laquelle Ander Herrera était aligné dans ce qui ressemblait à un onze de titulaires avec Marquinhos et Idrissa Gueye au milieu.

Très en forme depuis la reprise selon le staff parisien, le milieu espagnol semble donc partir avec un temps d'avance sur Leandro Paredes, qui a participé à la mise en place avec le statut de joker avant de passer sentinelle à la place de Marquinhos. Thilo Kehrer et Juan Bernat ont eux participé à l'opposition normalement, tout comme Kylian Mbappé, qui ne devrait toutefois pas débuter la rencontre.