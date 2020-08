Andrea Pirlo va toucher l'un des plus petits salaires de la Juventus !

Nommé à la surprise générale à la tête de la Juventus, l'ancien milieu de terrain, remplacera Maurizio Sarri.

Andrea Pirlo, qui devait initialement prendre ne charge les U23 de la Juventus, est devenu le nouveau coach de la Vieille Dame. Et les émoluments du nouvel entraîneur sont connus. Selon la Gazetta dello sport, Pirlo touchera 1,8 million d'euros par saison.

Ce qui fait de lui l'un des plus petits salaires du club puisque seuls Pinsoglio (300 000 euros/an) et Buffon (1,5 million d'euros/saison) sont en dessus. Allegri touchait 7,5 millions d'euros par an et Sarri 5,5 millions d'euros.