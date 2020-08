Scott Bitsindou opte pour le Lierse après deux ans à Lommel : "Le club gardait la D1B en tête !"

Scott Bitsindou, formé à Anderlecht dans sa jeunesse, va entamer une troisième saison consécutive en D1B mais change de club : direction le Lierse, nouveau venu de la division.

Scott Bitsindou (24 ans) arrivait en fin de contrat à Lommel et malgré une seconde partie de saison convaincante durant laquelle il est titulaire indiscutable, le défenseur central ne prolongera pas : "Je ne suis pas vraiment déçu, les discussions se sont passées dans le respect. C'est le football. Ma volonté était de continuer sur cette belle lancée et j'ai le sentiment que le Lierse va me le permettre", nous déclare le joueur. Les incertitudes autour de son contrat, de son avenir et du coronavirus : "Ca faisait beaucoup à gérer", confesse Bitsindou, "mais en tant que joueur, il faut se concentrer sur ce qui est entre vos mains".

Après une première partie de saison compliquée passée entre le banc et le terrain, Bitsindou a retrouvé son meilleur niveau après l'arrivée de Peter Maes en octobre. "Il y est certainement pour quelque chose. C'est un entraîneur très strict, qui en demande beaucoup à ses joueurs, et pour un jeune, c'est toujours mieux d'avoir ce genre de personnalité à la tête du noyau. Ca nous pousse à nous dépasser".

Le Lierse est-il prêt pour la D1B ?

C'est finalement au Lierse-Kempenzonen, miraculé et dernier montant de D1 Amateurs en D1B, que Bitsindou évoluera la saison prochaine. Dans un rôle différent : "Le projet est que je sois un leader pour l'équipe, qui a peu l'expérience de la D1B. C'est intéressant et ce sera une nouvelle étape pour évoluer dans ma carrière, car je ne manque pas d'ambitions. Là, je suis concentré sur une chose : faire une grosse saison avec le Lierse".

Un Lierse qu'il avait d'abord rejoint pour entretenir sa forme. "Le coach du Lierse, Tom Van Imschoot, me connaissait bien : c'est déjà lui qui m'avait lancé à Lommel. Il m'a donc invité à m'entraîner avec le Lierse. En premier lieu, le Lierse évoluant en D1 Amateurs, l'idée n'était pas que j'y reste", reconnaît Scott Bitsindou. Mais les divers recours ont toujours laissé une porte entrouverte ... et à Lierre, on y croyait.

"Bien sûr, il y avait des discussions de vestiaires et le club y croyait toujours. C'était entre les mains des instances dirigeantes, mais le club a préparé la saison prochaine avec, dans un coin de la tête, l'idée que la D1B était possible", affirme notre interlocuteur. À raison, puisque les Pallieters joueront bien la D1B. "Dès qu'on a appris cette nouvelle, la possibilité de signer aussi m'est apparue et c'était la bonne solution pour tout le monde, puisque je m'entraînais déjà ici".

"On accuse un léger retard de préparation, c'est un peu l'inconnue, mais je pense franchement que tout se passera bien car ce groupe a de la qualité", conclut Bitsindou.