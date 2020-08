Officiel : Un jeune talent suédois rejoint Ibrahimovic à l'AC Milan

Suivi par des clubs étrangers depuis plusieurs années, le jeune joueur âgé de 17 ans rejoint les Rossoneri et un certain Zlatan Ibrahimovic.

Emil Roback quitte Hammarby et rejoint l'AC Milan. Le club lombard a déboursé 1,5 million d'euros pour le Suédois âgé de 17 ans qui retrouvera son compatriote Zlatan Ibrahimovic qui détient 23,5 % des parts du club d'Hammarby.

"Le talent offensif suédois de 17 ans quitte les Vert et Blanc et poursuit sa carrière dans l'un des plus grands clubs du monde. Nous souhaitons bonne chance à Emil", a déclaré le directeur sportif d'Hammarby, Jesper Jansson.