"Défendre est un art au Portugal et ça convient parfaitement à Jan Vertonghen"

Pour l'ancien portier des Diables Rouges, il n'y a pas de doute: Jan Vertonghen a fait le bon choix en s'engageant avec Benfica.

Si Jan Vertonghen n'est que le troisième Diable Rouge, après Michel Preud'homme et Axel Witsel, à opter pour Benfica, d'autres internationaux belges ont évolué au Portugal. C'est, notamment le cas de Filip De Wilde qui a porté les couleurs de l'autre grand club de Lisbonne: le Sporting.

"Un rôle qui lui conviendra parfaitement"

Et il valide le choix de Jan Vertonghen. "Le principal avantage c'est que, chaque année, il va jouer pour les trophées. (...) Lisbonne est une ville qui vit pour le football. Et la vie et le climat, y sont très agréables", insiste Filip De Wilde dans un entretien accordé à Sporza.

Mais Filip De Wilde insiste: Benfica aussi a eu le nez fin en allant chercher le Diable Rouge. "Benfica l'a voulu pour sa personnalité et pour qu'il soit le patron de la défense, un rôle qui lui conviendra parfaitement. Au Portugal, défendre est un art, et Jan Vertonghen va complètement s'y retrouver", conclut l'ancien portier des Diables, impatient de voir le défenseur central belge à l'œuvre sous ses nouvelles couleurs.