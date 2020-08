Felice Mazzù et ses hommes prêts à attaquer la saison de D1B : "On passe en mode championnat"

Avec une très bonne préparation dans les jambes, les Bruxellois semblent prêts à en découdre avec Deinze pour lancer la saison en D1B.

La préparation de l'Union s'est soldée sur une nouvelle victoire nette (0-3), cette fois-ci face à Valenciennes. Une victoire qui ponctue de belle manière le travail du club bruxellois avant d'attaquer la saison : "Nous terminons la préparation de bien belle manière face à un adversaire coriace", confiait Felice Mazzù sur le site du club.

"Nous avons su nous battre, rester en bloc et reculer pour mieux avancer. La mentalité affichée est exemplaire, avec un brin de chance et de talent quand même. Vendredi, ce sera plus coriace, on entre dans la compétition officielle. Le déclic doit être mental, car à part de la confiance, on n’a rien gagné et il convient de rester les pieds sur terre. Dès demain, on tourne le bouton et on passe en mode championnat."

Après la rencontre, Anthony Moris, auteur de quelques beaux arrêts, avait également fait part de ses impressions : "Nous n'encaissons pas et c’est idéal pour la confiance. Mais les choses sérieuses débuteront vendredi, même si la préparation était importante d'un point de vue mental. Je suis monté en puissance pour être prêt. J’avais besoin de ce genre de match pour prendre confiance et me mettre dans le rythme. L’adaptation est rapide et ça se passe à merveille auprès de gars d’expérience et talentueux. Soyons prêts vendredi à Deinze désormais."