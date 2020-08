Manchester United "dévasté" : "La meilleure équipe a perdu"

Ce dimanche soir, Manchester United s'est incliné contre le FC Séville en demi-finale de l'Europa League (1-2).

Le coach de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer a parlé d'inexpérience pour expliquer la défaite des siens. "Si on met nos occasions au fond, on gagne largement. Mais notre équipe est jeune. Cet effectif doit apprendre et gagner en régularité. Bono a sorti un match fantastique. Nous revenons de loin car depuis le mois de février, nous avons été très bons. Toutefois, on a vu à la fin qu'ils n'avaient plus la tête ni les jambes", a lâché le technicien norvégien au micro de BT Sport.

Même son de cloche du côté de Harry Maguire. "C'est dur. Nous sommes dévastés. La meilleure équipe a perdu. Nous avons eu tant d'occasions ! Nous avons été punis parce que nous n'avons pas su les concrétiser et parce que nous avons manqué d'expérience. Eux, ils n'ont quasiment pas eu de situations. On encaisse sur deux centres, c'est vraiment mauvais. On échoue pour la troisième fois en demi-finale cette saison (après la Cup et la League Cup, NDLR). C'est inacceptable. Il faut vraiment qu'on progresse encore, même si nous revenons de loin cette saison", a souligné le défenseur mancunien.