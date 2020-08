La Liga se met à l'heure anglaise: du football à Noël !

La Liga doit s'adapter pour la prochaine saison et à ce calendrier qui est plus restreint que les autres saisons.

La Liga a présenté ce mardi son calendrier pour la saison 2020-2021. La première journée est prévue le 12 septembre 2020 et la dernière le 23 mai 2021 afin de permettre à la Roja de préparer correctement l'Euro 2021 (prévu du 11 juin au 11 juillet).

Les clubs espagnols ayant joué sur la scène européenne reprendront le championnat plus tard. Le Real Madrid et Getafe reprendront le 19 septembre tandis que le Barça, l'Atlético de Madrid et le FC Séville débuteront en Liga le 26 septembre.

Mais la grande surprise du calendrier de la Liga est l'absence de trêve hivernale et donc la présence d'un Boxing Day, comme en Premier League. La Liga devrait donc jouer les 23 et 30 décembre 2020 à condition que la Fédération espagnole de football (RFEF) valide cette proposition.