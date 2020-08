Zidane charmé par le duo Neymar-Mbappé

Éjecté de la Ligue des champions avec le Real Madrid par Manchester City en huitième de finale, Zinedine Zidane regarde bien évidemment la suite de la compétition.

Zinedine Zidane suit les performances du Paris Saint-Germain qui jouera la finale de la Ligue des champions dimanche contre l'Olympique Lyonnais ou le Bayern Munich. Le coach du Real Madrid a apprécié les prestations du champion de France face à l'Atalanta Bergame ou encore contre le RB Leipzig. Particulièrement le duo de choc Neymar-Mbappé.

"Ce qui marque, c'est la différence qu'ils arrivent à faire sur le terrain. Vous regardez le match contre l'Atalanta, ça se voit. À un moment donné, vous vous retrouvez avec un joueur qui arrive à réaliser des choses à part, et ça fait la différence. Ça s'est vu sur la rentrée de Mbappé. Neymar a été très bon tout le match. On a parlé de son dernier geste, mais il a été tellement omniprésent durant la rencontre. Et puis, ce duo, c'est facile quand ils jouent ensemble. Ce sont deux très très bons joueurs qui font des différences foudroyantes par moment", a expliqué Zinedine Zidane auprès du Parisien.