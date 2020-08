L'Olympique Lyonnais fier de son parcours : "On a pas lâché ce qu'on a réussi à créer"

Ce mercredi soir, le Bayern Munich a sorti l'Olympique Lyonnais en demi-finale de la Ligue des Champions (3-0).

L'Olympique Lyonnais est donc éliminé après son très joli parcours. Après la rencontre, les Gones étaient à la fois déçus mais fiers.

"On a pas lâché ce qu'on a réussi à créer. Ce groupe peut être fier de son parcours, de ce qu'il a pu faire jusqu'à aujourd'hui. On va essayer de garder ce qui a été bon pour faire une grande saison parce qu'il ne reste que le championnat cette année", a lâché à Anthony Lopes à l'issue de la rencontre.

"On va essayer de montrer un beau visage, le même qu'en Ligue des Champions, et avancer tous ensemble. Ce qu'on a fait pendant deux mois. On ne va pas s'arrêter là et on va continuer", a expliqué le portier de l'OL avant d'évoquer les supporters. "J'espère qu'on les a rendu fier avec notre parcours, même si ça a été compliqué. On a pu partager ça à distance via les réseaux sociaux. Toute la ville était derrière nous et ça nous a touché. On espère avoir rendu fier ce peuple parce qu'il le mérite. J'espère qu'on va continuer à vivre ses émotions tous ensemble", a conclu Lopes.