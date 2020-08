🎥 Chambré par Ever Banega, Antonio Conte a pété un câble

C'est l'une des scènes marquantes qui restera de cette finale de l'Europa League entre le FC Séville et l'Inter Milan (3-2).

Alors que l’entraîneur de l'Inter Milan, Antonio Conte réclamait un penalty pour une main de Diego Carlos au quart d’heure de jeu, le milieu de terrain du FC Séville, Ever Banega est venu s’en mêler. L'Argentin a alors échangé quelques mots tendus avec le technicien italien avant de se toucher les cheveux. Un geste visant à provoquer Conte qui s’est fait poser des implants capillaires. Et le coach des Nerazzurri a très mal réagi et aurait même dit : "Je t'attends dehors à la fin du match !"

ūüí• Gros clash entre Banega et Conte hier pendant la finale de l'Europa League



ūü•ä Le milieu de Séville a chambré l'entraîneur de l'Inter sur ses cheveux. Visiblement un point sensible puisque Conte a carrément proposé au Sévillan d'aller se bastonner après le match pic.twitter.com/7grCbtPGVr — RMC Sport (@RMCsport) August 22, 2020