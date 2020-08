Liam Manning : "Créer l'environnement adéquat pour obtenir de bons résultats"

Le très jeune entraîneur anglais va bientôt découvrir la D1B.

La D1B a repris ses droits ce week-end et Lommel ponctuera la première journée de championnat ce lundi soir face à Seraing. Tous les yeux seront tournés vers le club, qui, avec la reprise par le City Football Group, a connu pas mal de changements.

Un de ceux-ci concerne l'ancien directeur du centre de formation de New-York City FC qui a posé ses valises cet été à Lommel en tant qu'entraineur principal.

Du haut de ses 35 ans à peine, Liam Manning a déjà gagné ses galons au sein du City Football Group, et le successeur de Peter Maes semble satisfait de ses premiers pas à Lommel : "Cela se passe bien. Je suis satisfait du groupe et de ce que j'ai vu dans les matchs amicaux", confiait-il à Sporza.

Un beau challenge attendra donc Manning qui devra construire une équipe compétitive avec de très jeunes joueurs : "Le groupe est en forme, concentré et prêt à lancer la saison. Je suis satisfait. Il est vrai que nous avons beaucoup de jeunes joueurs, mais le jeu reste le même. J'ai confiance. Notre tâche principale sera de développer la bonne culture de jeu et les joueurs plus âgés seront très importants à cet égard. Nous voulons créer l'environnement adéquat pour obtenir de bons résultats."

"Je suis impatient de commencer la saison. Ce sera un défi, mais nous croyons en notre projet et en ce que nous souhaitons réaliser."