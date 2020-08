Ligue 1 : Nîmes écrase Brest, Lorient démarre bien

Cet après-midi, les logiques sportives n'ont pas été respectées en Ligue 1. Dix-septième la saison dernière, Nîmes s'est largement imposé tandis que Lorient, fraîchement promu dans l'élite, a débuté par une victoire.

Après le match nul entre l'AS Monaco et le Stade de Reims plus tôt dans la journée, la première journée de Ligue 1 s'est poursuivie c'est après-midi. Au menu, deux rencontres étaient au programme à partir de 15h : Nîmes-Brest et Lorient-Strasbourg. Retour sur les résultats et sur les performances des équipes.

Nîmes Olympique - Stade Brestois

Alors qu'ils ont évité de peu la relégation en Ligue 2 la saison dernière, les Crocos ont parfaitement lancé leur exercice 2020/2021. En effet, les hommes de Jérôme Arpinon, qui disputait là son premier match sur un banc de Ligue 1, se sont largement imposés face au club breton grâce à des buts de Kévin Denkey (8e) et Birger Meling (31e) en première période puis de Romain Philippoteaux (69e) et Moussa Koné (84e) en seconde. De son côté, Brest commence mal en s'inclinant lourdement face aux Gardois. Score final : 4-0

Lorient - RC Strasbourg

Champion de Ligue 2 en 2019/2020 et promu dans l'élite cette saison, le FC Lorient est parvenu à remporter les trois points pour son premier match face à un club à priori plus fort. En effet, après avoir pourtant subi l'ouverture du score par un but de Mehdi Chahiri à la demi-heure de jeu (30e), les Merlus ont inversé la tendance en seconde période. Yoane Wissa (51e), Adrian Grbic (60e) et Pierre-Yves Hamel (87e) se sont employés à remettre l'équipe à la tunique orange sur de bons rails. Score final : 3-1. À noter que l'ancien portier de La Gantoise, Matz Sels était absent du côté du club alsacien en raison d'une grave blessure.