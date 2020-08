PSG - Bayern : Navas de retour dans les buts, Coman titulaire du côté bavarois

Il n'y a aucun grand changement dans les effectifs des deux équipes par rapport aux demi-finales. Cependant, le PSG aligne Keylor Navas dans les buts.

Les compositions du Bayern et du PSG sont tombées. Les deux clubs n'ont pas chamboulé leur onze de base par rapport aux rencontres des demi-finales. On peut malgré tout noter un changment notable du côté parisien et du côté bavarois : Keylor Navas retrouve sa place dans les buts tandis que Coman prend la place de Perisic au Bayern.

Compo du PSG : Navas, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe Bernat, Herrera, Marquinhos, Paredes, Neymar, Mbappe, Di Maria.

Compo du Bayern : Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago Alcantara, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski.