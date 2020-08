Gonzalo Higuain poussé vers la sortie

L'Argentin ne devrait pas aller à la fin de son contrat à Turin.

Ça sent la fin pour Goeznalo Higuain à la Juventus de Turin. Alors qu'Andrea Pirlo ne compte pas sur lui, la Juventus pourrait choisir de résilier son contrat et de le libérer plus tôt que prévu, selon les informations de la Gazzetta dello Sport.

Alors que son contrat expire en fin de saison 2020-2021, Gonzalo Higuain pourrait pour sa part opter pour un défi en MLS, toujours selon le quotidien italien. Arrivé en 2016 en provenance du Napoli, mais prêté à deux reprises (à Chelsea, puis à Milan), l'Argentin a disputé 149 rencontres et inscrit 66 buts avec les Bianconeri.