Marius Noubissi, le Lion de Bamougoum rugit enfin

Marius Noubissi est au four et au moulin avec le Beerschot depuis le début de la saison. Et cela ne pourrait être qu'un début.

Marius Noubissi est inconnu du grand public, mais pas des suiveurs de la Proximus League. L'attaquant camerounais, surnommé le Lion de Bamougoum (village de sa naissance), sort en effet d'une saison compliquée en D1B. Mais si on regarde sa courbe de progression, s'il a mis du temps pour s'adapter à notre football et au Beerschot, il a terminé la saison en boulet de canon. Buteur contre OHL lors de la finale retour pour le titre de champion, le Camerounais a continué sur sa lancée. Deux buts contre Ostende lors de la première journée, une passe décisive contre Zulte Waregem avant un chef d'oeuvre sur la pelouse du Club de Bruges. Costaud sur ses jambes, avec un jeu dos au goal assez intéressant, Noubissi a tout simplement mis à mal la défense du champion en titre. Auteur de la passe décisive sur le but, il a encore été décisif et en est maintenant à deux passes décisives et deux buts. Il n'a que 23 ans, et si sa progression continue de la sorte, il aura un rôle à jouer avec le Beerschot. Il devra cependant bien rester concentré durant les rencontres. Sans le public, on peut l'entendre discuter avec ses adversaires et il y perd de l'énergie. Le Standard devra s'en méfier dans une semaine, mais les autres équipes de la D1A aussi.