Marouane Fellaini écrase Mousa Dembélé et prend la tête du championnat

Le Shandong Luneng de Marouane Fellaini confirme son excellent début de saison.

Duel belgo-belge, ce mardi, en Chinese Super League, puisque le Shandong Luneng de Marouane Fellaini croisaient la route du Guangzhou R&F de Mousa Dembélé. Mais c'est depuis le banc des remplaçants que l'ancien Standardman a vu son équipe commencer son récital.

Grâce à un doublé de Graziano Pellé et à des buts de Jindao Jin et de Liuyu Duan, Shandong menait déjà 0-4 à la pause. Moment choisi par Li Xiaopeng pour faire monter Big Mo, qui n'a pas inscrit son cinquième but de la saison, mais Shandong a ajouté un dernier but à sa démonstration, des oeuvres de Tianyu Guo.

Pour l'honneur, c'est Dia Saba qui a réduit le score (1-5). Shandong Luneng et Marouane Fellaini en profitent pour prendre la tête (avec un petit point d'avance sur Guangzhou Evergrande qui joue cet après-midi), le Guangzhou R&F de Mousa Dembélé occupe la septième place, avec un bilan de sept points sur 21.