Ibrahimovic est la priorité de l'AC Milan, mais le club lombard dispose d'un plan B,C et D

Le géant suédois avait fait son retour en Italie cet hiver. Avec 11 buts en 20 matchs et sa grinta, le buteur de 38 ans a largement participé à l'impressionnant sprint final de l'AC Milan la saison dernière.

L'AC Milan fera tout son possible pour garder Zlatan Ibrahimovic une saison de plus. Les négociations entre l'attaquant suédois et le club italien sont en cours. "Nous travaillons dur pour parvenir à un accord", a déclaré le directeur général, Ivan Gazidis. "Tout le monde a vu qu'Ibrahimovic a joué un rôle important dans les progrès que nous avons réalisés. Nous ferons donc tout notre possible pour qu'il poursuive son séjour ici."



Paolo Maldini a également donné son accord. "Nous travaillons dur pour parvenir à un accord. Nous savons que la journée de préparation est courte, c'est pourquoi nous voulons finaliser le dossier le plus rapidement possible. Ibrahimovic est notre priorité, mais nous avons bien sûr aussi un plan B, C et D", explique le directeur sportif.