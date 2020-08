Louis van Gaal dévoile les noms des stars qu'il voulait signer à Manchester United

Le technicien néerlandais avait remplacé David Moyes à la tête des Red Devils en 2014 avant de partir deux ans plus tard. Malgré sa victoire en FA Cup en 2015-16, il a été limogé par le club mancunien qui s'est alors tourné vers José Mourinho.

Louis van Gaal a dévoilé la liste des joueurs qu'il voulait faire signer durant son passage à Manchester United. "Je voulais Robert Lewandowski, mais quand cela s'est avéré difficile, j'ai essayé de me tourner vers Gonzalo Higuain à la place", a-t-il déclaré à FourFourTwo. "Avant mon arrivée, j'ai également parlé avec le conseil d'administration de Neymar. Si vous êtes chez United, vous devez voir grand. Il était également intéressant pour le club en termes de vente de maillots et je voulais avoir des ailiers rapides. Pour cette raison, j'ai également essayé d'obtenir Sadio Mane et Riyad Mahrez", a confié l'ancien coach du Barça.

"Thomas Muller était également sur ma liste, et au milieu de terrain, je voulais N’Golo Kante. J'ai même essayé de faire signer James Milner, qui était déjà assez vieux mais très polyvalent et possédait des compétences en leadership. Pour la défense, je voulais Sergio Ramos et Mats Hummels, car notre défense était un peu notre point faible pour repartir de l'arrière avec le ballon", a conclu Van Gaal à propos de ses anciennes cibles.

À noter que toutes les pistes du Néerlandais se sont toutes révélées infructueuses puisqu'aucun joueur cité n'a rejoint Old Trafford...