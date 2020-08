Bruno Fernandes : "Cristiano Ronaldo me demande comment va Manchester United"

Le meneur de jeu portugais a révélé que Cristiano Ronaldo demandait régulièrement de ses nouvelles. CR7 a lui aussi évolué du côté d'Old Trafford, entre 2003 à 2009, où il a remporté le premier de ses cinq Ballons d'Or.

Bruno Fernandes, le nouveau chouchou des supporters de Manchester United a confié qu'il était en contact régulier avec son compatriote Cristiano Ronaldo, ancien joueur des Red Devils et très attaché au club.

"C'était mon rêve de jouer en Premier League", a d'abord déclaré le Portugais sur le site officiel du club. "Bien sûr, j'ai parlé avec Cristiano après et il a très bien parlé du club. J'ai encore parlé avec lui il y a quelques jours. Chaque fois que je lui parle, il me demande comment va Manchester et si tout va bien. Tout le monde sait qu'il a passé beaucoup de temps à Manchester et qu'il a de la considération pour le club. Il aime le club, je pense qu’il a remporté son premier Ballon d’Or ici, donc c’est un club qui l’a marqué, bien sûr", a expliqué le milieu de terrain.

Fernandes n'a pas eu besoin de CR7 cet hiver, pour le convaincre de signer. "J'ai parlé avec lui après, pas avant. Je l'ai déjà dit - Manchester United, pour moi, était l'équipe de rêve. J'ai toujours voulu jouer pour cette équipe", a-t-il conclu.