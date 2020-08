Collins Fai évoque son nouveau statut chez les Rouches : "Je profite de mon temps de jeu"

Titulaire depuis le début de la nouvelle saison avec les Rouches, Collins Fai est dans une bonne dynamique depuis l'arrivée de Philippe Montanier sur le banc du Standard.

Arrivé au Standard en janvier 2016 en provenance du Dinamo Bucarest, Collins Fai a vécu un exercice 2019/2020 compliqué. Barré par la concurrence de Mergim Vojvoda, il n'avait disputé que 954 minutes de jeu toutes compétitions confondues. Néanmoins, en ce début de saison, le défenseur semble être parvenu à s'installer dans le couloir droit de la défense des Rouches (3 matchs, 1 passe décisive).

L'international camerounais (24 capes) a évoqué son nouveau rôle dans le onze de départ de Philippe Montanier et le départ de Vojvoda. "Mon principal concurrent est parti, mais je suis surtout très content pour lui", souligne le back droit des Rouches qui vit une sorte de renaissance en ce début de saison.

"Je profite de mon temps de jeu et j’essaye de faire le maximum pour aider l’équipe", précise le joueur âgé de 28 ans avant de parler des nouvelles consignes. "Peu de choses ont changé par rapport à monsieur Preud'homme, une sorte de continuité. Néanmoins, nous utilisons plus les flancs. Je centre ainsi beaucoup, ce qui est positif, mais on aspire toujours à faire mieux", poursuit l'un des tauliers du vestiaire rouche.

"Je me sens bien ici au Standard, et j'ai le sourire chaque jour quand je viens à l'entraînement. Plus de quatre ans de bonheur à Liège, et la preuve, c'est que je suis encore là", a conclu Collins Fai.