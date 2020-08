Un sponsor des Diables rouges pense aux supporters belges

Une situation qui ne ravit ni les fans ni les joueurs qui voyaient les choses autrement pour ce retour à la compétition. Fidèle à sa devise « Do your thing », ING permet aux supporters de faire ce qu’ils aiment : soutenir leur équipe. C’est pourquoi la banque a décidé de mettre une partie de sa visibilité à disposition des supporters. ING prépare déjà les matches du mois d’octobre et invite ces derniers à se mobiliser pour soutenir massivement les Diables Rouges.

Les Belges ont toujours été proches de leur équipe nationale, tant lors de la préparation que pendant les matches. Impactées par les mesures sanitaires, les retrouvailles entre les Diables Rouges et leur public auront ainsi un goût de trop peu. Sponsor principal, ING a proposé à l’URBSFA une initiative inédite afin que joueurs et public puissent communier comme ils le font si bien. La banque a donc décidé de partager son espace médias avec les fans. Exceptionnellement, lors du match, les panneaux publicitaires en bord de terrain afficheront des messages de soutien et des photos proposés par les supporters. Certaines tenues des Diables Rouges seront elle aussi inédites avec notamment des photos de supporters en lieu et place de la marque au lion.

Delphine Baise, Head of Sponsoring, Events & Field chez ING : « Depuis plus de dix ans, ING mène avec l’Union Belge de Football des actions renforçant les liens entre les Diables Rouges et leurs supporters. Red, la mascotte co-créée avec les supporters, en est l’exemple emblématique. Il nous semble essentiel, dans le contexte actuel, de rester fidèle à ce principe et de chercher des solutions créatives pour se rassembler, même si c’est sous une forme virtuelle. La rentrée sportive est le moment idéal pour démontrer que, dans tous les aspects de notre quotidien, nos finances comme nos loisirs, le temps est venu de nous réinventer ».

Dès demain, les premiers encouragements à distance débuteront avec l’arrivée des Diables au centre d’entraînement de Tubize et l’accueil à l’hôtel par « Red la mascotte » .

Manu Leroy, Directeur Marketing et Communication à l’URBSFA :« Bien évidemment, nous préfèrerions accueillir l’équipe nationale dans un stade comble débordant de ferveur populaire. Néanmoins, la situation que nous vivons est exceptionnelle. Et la priorité de l’URBSFA est de préserver la santé du public, de son staff et des sportifs. C’est pourquoi nous avons accueilli la proposition d’ING avec beaucoup d’enthousiasme car elle permet de rapprocher les Diables et les Belges en cette période où la distance est très souvent le maître mot ».

Un maximum de « 12es diables » pour les prochains matches

En octobre prochain, les Diables se retrouveront pour 3 nouvelles rencontres. ING appelle déjà les fans à envoyer massivement leurs encouragements sur le site ing.be/football. Tout le monde peut participer très simplement. Il suffit d’envoyer une photo, un dessin ou encore un message écrit. Toutes les explications et informations techniques sont reprises sur le site ing.be/football.