Seraing annonce le retour du public au Pairay !

Excellente nouvelle pour le RFC Seraing : le public a été autorisé à faire son retour au Stade du Pairay dès le prochain match de championnat face à Westerlo.

"Conformément au protocole établi par la Pro League et après avoir reçu un avis favorable des autorités de la Ville de Seraing, nous avons le plaisir de vous confirmer le retour progressif du public au stade du Pairay dès notre prochaine rencontre à domicile face au KVC Westerlo, le dimanche 13 septembre prochain, à 20h00", annonce le RFC Seraing sur son site officiel.

Un retour cependant limité à deux blocs (les tribunes Boverie et Échelle) limités à 400 places chacun, avec priorité aux abonnés (qui ne devront pas occuper nécessairement la place qui leur a été assignée au moment de l'achat de l'abonnement) et impossibilité d'acheter un billet le jour du match. Qui plus est, rappelons qu'aucun supporter visiteur ne sera autorisé.