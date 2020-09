Alexis Sanchez revient sur son passage à Manchester United: "Après le premier entraînement, je voulais retourner à Arsenal"

Aujourd'hui à l'Inter, Alexis Sanchez retrouve petit à petit son niveau et le sourire qu'il avait perdus à Manchester United. Le Chilien raconte.

L’attaquant international chilien Alexis Sanchez a été transféré cet été à l’Inter Milan. Il quitte donc définitivement Manchester United, où il n’a jamais réussi à laisser son empreinte. Son passage à Old Trafford restera un échec. Lui-même en convient. Tout en assurant sa part de responsabilité, l’ancien barcelonais a cependant indiqué qu’il n’a jamais bénéficié d’un environnement idéal pour montrer ses qualités avec la formation mancunienne.

Dans une vidéo postée sur Instagram, Alexis Sanchez ne s’est pas gêné pour tailler son ancien club et aussi critiquer fortement l’ambiance qui y règne. "Après la première séance d’entraînement, j’ai réalisé beaucoup de choses, je suis rentré chez moi et j’ai demandé à ma famille et à mon agent si je ne pouvais pas rompre le contrat et retourner à Arsenal. Quelque chose ne me convenait pas, mais j’avais déjà signé, a-t-il révélé. Les mois passaient et je ressentais toujours la même chose. Nous n’étions pas unis en équipe à ce moment-là."

Alexis Sanchez en veut également à la presse britannique, à qui il reproche de l’avoir trop sévèrement jugé. "Les journalistes ont également parlé sans le savoir et ça faisait mal, a admis la star sud-américain. Les anciens joueurs ont également parlé et n’avaient aucune idée de ce qui se passait à l’intérieur du club. Et ils m’ont blessé. Un joueur dépend aussi de l’environnement interne, du fait que nous devons être une famille. Nous n’étions pas comme ça, et cela se reflétait sur le terrain. Si quelqu’un devait être blâmé, ils me blâmaient moi. Je fais mon autocritique et je reconnais que j’aurais dû mieux jouer. Mais j’ai toujours été blâmé, même si je ne jouais que quelques minutes".